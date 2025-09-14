Машина скорой помощи перевернулась на Кутузовском проспекте в Москве

На Кутузовском проспекте в районе Площади Победы д. 3 произошло ДТП, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы. Предварительно, водитель машины скорой медицинской помощи не справился с управлением, из-за чего автомобиль перевернулся. Фельдшер и пациент пострадали.

К месту аварии прибыл вертолет санавиации, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Он опубликовал видео с места происшествия — на кадрах видно, как машина заезжает на газон и переворачивается несколько раз.

Движение в сторону центра затруднено на 2,4 км, сообщили в департаменте транспорта Москвы. В ведомстве попросили выбирать пути объезда.