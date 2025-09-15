Встать, софт идет

Компания «Легат», перекупившая долги российского бизнеса перед немецкой SAP, требует более полумиллиарда рублей у структуры «Росатома» за использованное ранее программное обеспечение (ПО). В целом отечественные компании будут пользоваться ПО вендора еще около пяти лет, считают участники рынка, но срок исковой давности для взыскания средств в ближайшее время истечет, и подобные споры, по мнению юристов, не станут массовыми.

ООО «Легат» подало иск о взыскании 571,2 млн руб. со структуры «Росатома» «Атомный энергопромышленный комплекс» (АО «Атомэнергопром»), обнаружил “Ъ” в Картотеке арбитражных дел. Речь идет о задолженности за использование софта немецкой IT-компании SAP, включая неуплаченные проценты за период пользования, следует из материалов дела. Как пояснили “Ъ” собеседники, близкие к корпорации, ООО «Легат» просит возместить задолженность «за первые два квартала 2022 года» — после структуры «Росатома» уже перестали использовать продукты SAP. Исковое заявление было подано к компании в мае, судебное заседание было назначено только в середине августа, а следующее — на конец сентября.

Аналогичный иск был подан к компании «Т-Плюс» на 74,3 млн руб., спор длится с апреля текущего года. В обоих исках третьим лицом указано ООО САП СНГ, ранее работавшее на российском рынке от лица немецкого вендора с отечественными игроками.

Компания «Легат» весной 2024 года приобрела право требовать долги этих российских компаний перед немецкой SAP, рассказали “Ъ” два собеседника на IT-рынке: всего «Легат» купила у ООО САП СНГ права на долги в общей сумме свыше 2 млрд руб., «выкупив их со значительным дисконтом».

ООО «Легат» зарегистрировано в 2016 году, основной вид деятельности — в сфере финансовых услуг. Учредителями являются три физлица. Выручка у компании, по данным «Контур Фокус», за 2024 год не раскрывается, чистая прибыль составила 142 млн руб.

АО «Атомэнергопром» зарегистрировано в 2007 году. Компания, по собственным данным, обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики: от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии. Выручка АО за 2024 год составляет 5,6 млрд руб.

В «Т-Плюс» отказались от комментариев, ссылаясь на идущий судебный процесс. В «Росатоме» также от комментариев отказались. В ООО «Легат» не ответили “Ъ”.

Большинство коммерческих компаний, использовавших продукты SAP на 2022 год, продолжат использование еще пять и более лет, оценивает представитель «Лаб СП» (основан бывшими топ-менеджерами российского подразделения SAP). SAP замещают порядка 15% компаний (на 2022 год в России системами пользовались 1,7 тыс. юрлиц), и в год показатель меняется в диапазоне от 12% до 18%. Причина — отсутствие на рынке решения, удовлетворяющего требованиям заказчика, в связи с этим, говорит он, на рынке растет спрос на поддержку иностранных продуктов.

Юристы полагают, что у «Легат» есть потенциально хорошие шансы выиграть в суде. «Но многое в этом деле зависит от того, насколько корректно была оформлена уступка права требования»,— указывает партнер коллегии адвокатов Delcredere Марат Агабалян. При этом юристов не удивляет, что SAP продал «Легату» долг «с большим дисконтом». Господин Агабалян отмечает, что «значительная скидка при уступке подобных требований естественна, и подтверждает отсутствие интереса у SAP в российской юрисдикции, включая вопрос возможности судиться в РФ». По его словам, «также вполне возможно, что SAP посчитал для себя долг незначительным».

Иностранный кредитор, уходящий из РФ, «стремится быстрее избавиться от активов, поэтому готов давать скидку покупателю долга», соглашается партнер Verba Legal Дмитрий Мальбин. Кроме того, зачастую на стороне связанного с иностранной юрисдикцией кредитора есть «предубеждение, что суд откажет ему в иске только по мотиву происхождения истца», однако оно обычно беспочвенно, поясняет господин Мальбин.

После ухода западных вендоров и продажи долговых требований российским компаниям вроде ООО «Легат» юридическая практика по взысканию задолженностей за использование иностранного ПО становится все более распространенной, но из-за сроков исковой давности вряд ли получит существенное развитие, считает руководитель направления «Разрешение It&Iр споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Продаются эти права требования чаще всего действительно с колоссальным дисконтом: вывести средства из России вендор все равно не сможет.

Татьяна Исакова, Анна Занина, Татьяна Дятел