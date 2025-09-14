В Ярославской области явка на выборах превысила 7%

В Ярославской области по состоянию на 18:00 14 сентября явка на дополнительных выборах муниципального уровня составила 7,51%, проголосовало свыше 1,4 тыс. избирателей. Об этом сообщили в областной избирательной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Так, в Ярославле на довыборах депутата муниципалитета восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №4 явка составила 7,33%. В Рыбинске проголосовать за депутата муниципального совета пятого созыва по одномандатному избирательному округу №8 пришли 7,87% избирателей.

«Голосование идет в штатном режиме без нарушений»,— говорится в сообщении избиркома.

Голосование завершится в 20:00 14 сентября.

В Ярославле довыборы проводят в связи с тем, что ранее депутатские полномочия сложил Михаил Кузнецов из-за назначения на пост заместителя главы Рыбинска по городскому хозяйству. В Рыбинске довыборы проходят в связи с прекращением полномочий Виктора Тамарова, которого обвиняли в получении взяток. По последней информации СМИ Тамаров ушел на СВО.

Алла Чижова