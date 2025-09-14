«Единая Россия» выходит в лидеры на выборах томской гордумы

Стали известны первые данные об итогах выборов в городскую думу Томска. В ГАС «Выборы» внесены результаты подсчета примерно 9 тыс. бюллетеней.

По итогам голосования по партспискам лидирует «Единая Россия», у которой почти 45% голосов. Четыре другие парламентские партии получают примерно одинаковые результаты. У КПРФ —13,85%, у справороссов — 13,2%, «Новые люди» набирают 12,05%, ЛДПР — 11,03%. В выборах также принимает участие «Яблоко», которое пока не переходит избирательный порог в 5% (3,47%).

По партспискам в томскую гордуму избираются 10 депутатов из 37. Всего в Томске 359,9 тыс. избирателей. Явка на 18:00 составляла 16,82%.

Валерий Лавский