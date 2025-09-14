Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В дагестанском Избербаше восстановили нарушенное из-за аварии водоснабжение

В дома дагестанского города Избербаш возобновили подачу воды. Об этом сообщает Единый оператор республики в сфере водоснабжения и водоотведения.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В городе не было воды с 12 сентября из-за крупного прорыва на магистральном водоводе Каспийск—Избербаш в районе аэропорта Махачкалы. В ночь с субботы на воскресенье аварийные работы были полностью завершены.

Насосное оборудование запущено в штатном режиме, после набора давления в сети и полного заполнения водовода будет произведено последовательное наполнение резервуаров на территории филиала ресурсоснабжающей организации.

Мария Иванова

