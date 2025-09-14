«Молот» победил в первом домашнем матче чемпионата ВХЛ

В своем первом поединке на родном льду «Молот» в тяжелой борьбе переиграл ХК «Олимпия» из Кирово-Чепецка. В основное время матча командам не удалось ни разу поразить ворота друг друга. Игра перешла в овертайм, а затем в серию буллитов, где удача была на стороне пермяков. В итоге победа «Молота» со счетом 1:0.

Следующий матч в рамках Всероссийской хоккейной лиги подопечные Альберта Мальгина проведут 18-го сентября в Нефтекамске против местного «Тороса».