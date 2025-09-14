Папа Лев о перспективе Маска стать триллионером: мы в большой беде

Издание Crux опубликовало первое интервью папы Льва XIV после того, как он возглавил Римско-католическую церковь. В нем понтифик высказал свое мнение по самым разным вопросам — от конфликта на Украине и зарплат глав корпораций до проблем ООН. Папа также рассказал о том, за кого будет болеть на следующем чемпионате мира по футболу.

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

По словам папы, он обеспокоен тем, что мир начинает «забывать о ценности человеческой жизни, ценности семьи и ценности общества»: «Говорят, Илон Маск станет первым триллионером мира. Что это значит и о чем это говорит? Если это единственное, что теперь имеет ценность, то мы в большой беде».

Папа отметил, что Ватикан не занимает никакой стороны в конфликте на Украине. «Святой Престол с начала конфликта предпринимал огромные усилия... чтобы оставаться по-настоящему нейтральным... Мы продолжаем надеяться. Я верю в то, что мы никогда не должны терять надежды»,— отметил он.

Говоря о роли ООН в разрешении конфликтов, папа Лев был пессимистичен: «К сожалению, кажется уже общепризнанным, что, по крайней мере в настоящее время, ООН потеряла способность сводить людей вместе».

На вопрос о футболе понтифик, много времени проведший в Перу, заметил, что, возможно, будет болеть за сборную этой страны. «Но я еще большой фанат Италии»,— добавил он.

Андрей Келекеев