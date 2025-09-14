Бастрыкин поручил возобновить дело о нарушении прав многодетных семей в Марий Эл

Александр Бастрыкин поручил СУ СК по Марий Эл возобновить уголовное дело о нарушении прав многодетных семей. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В 2013 году многодетным семьям выдали более 600 земельных участков в деревне Шоя-Кузнецово. В населенном пункте до сих пор не построены качественные дороги и нет центрального водоснабжения, а также освещения на улицах. Обращения в соответствующие инстанции не принесли результатов.

Александр Бастрыкин уже брал под контроль эту ситуацию, следственными органами Марий Эл расследовалось уголовное дело, однако оно было прекращено.

Руководителю СУ СК по Республике Марий Эл было поручено возобновить дело и предоставить доклад о его расследовании.

Марк Халитов