Нововоронежская АЭС презентовала проекты будущего на выставке в Москве

Воронежская область в числе первых семи регионов России приняла участие в выставке «Регион-2030. Платформа будущего» и представила экспозицию об истории развития Воронежского края, от древних стоянок в Костенках до современных высокотехнологичных решений в атомной энергетике, реализованных на Нововоронежской атомной станции, первой в стране промышленной АЭС с ВВЭР.

Фото: Евгений Срибный, Правительство Воронежской области

В зоне «Мирный атом» можно было увидеть масштабную 3D-модель АЭС, узнать об инновационных разработках атомщиков и принять участие в викторине на знание интересных фактов об АЭС. За пять дней работы выставки стенд посетили несколько сотен человек.

Одним из главных событий деловой программы выставки стала презентация проектов «Пространство будущего». Представители Нововоронежской АЭС провели для участников мероприятия виртуальный технический тур. Гости посетили те помещения на АЭС, которые обычно недоступны посетителям. К примеру, можно было осмотреть изнутри реакторный зал энергоблока №6 НВАЭС, первого в мире энергоблока поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200.

Нововоронежские атомщики рассказали о проектах госкорпорации «Росатом», для которых Нововоронежская АЭС стала пилотной площадкой в 2025 году, - загрузка ядерного топлива нового поколения, строительство высоковольтной линии электропередачи длиной в 550 км от Нововоронежа до Москвы, а также внедрение системы информационной поддержки оператора (СИПО). Система разработана специалистами АО «Росатом Автоматизированные системы управления» совместно с экспертами Нововоронежской АЭС. СИПО на основе искусственного интеллекта охватывает 360 технологических систем современного энергоблока, около 200 интерактивных процедур и 20 функций, что позволяет выдавать прогнозы операторам станций на 30 минут вперед.

Масштаб производства и перспективность атомных технологий оценили высокопоставленные представили власти, в их числе Руководитель Администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместитель Председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова, а также вице-спикер Государственной Думы Алексей Гордеев.

«Нововоронежская АЭС является крупным налогоплательщиком для области и местного бюджета. Сейчас объявлено о строительстве восьмого энергоблока, это даст новые инвестиции порядка 500 млрд рублей, создаст около тысячи новых рабочих мест. Ввод нового энергоблока станет мощным импульсом развития экономики всей области, обеспечит электроэнергией большой макрорегион, включая новые территории», - отметил вице-спикер Государственной Думы Алексей Гордеев.

На выставке состоялась гастрономическая презентация аутентичных блюд Воронежского региона. Гостей угощали окрошкой на белом квасе, зефиром, котлетами по-калачеевски. Особый восторг вызвал авторский коктейль «Атомный рассвет», созданный воронежскими мастерами кулинарного искусства.

После завершения Дней Воронежской области в Москве экспозиция будет перевезена в Воронеж, чтобы сделать достижения региона более доступными и близкими для жителей и гостей области.