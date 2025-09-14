Умер «голос» капитана Тига и льва Аслана Дмитрий Лагачев

Актер театра, кино и дубляжа, заслуженный артист России Дмитрий Лагачев умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщила актриса петербургского театра «Мастерская» Кристина Шаманиди-Бойцова. Господин Лагачев скончался 13 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив Дмитрия Лагачева Фото: Архив Дмитрия Лагачева

Актер родился в 1968 году. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. В 1992 году был принят в труппу ТЮЗа им. А.А. Брянцева. Сыграл более 40 ролей в театре. С 2013 года был доцентом Санкт-Петербургского гуманитарного университета Профсоюзов.

Дмитрий Лагачев озвучил персонажей более 30 фильмов. Он наиболее известен по голосу капитана Тига в двух фильмах серии «Пираты Карибского моря», льва Аслана в трех картинах «Хроники Нарнии» и Коко в мультфильме «Тайна Коко». Он также озвучил персонажей в картинах «Мулан», «Джон Картер» и «Кристофер Робин».