15 сентября в Татарстане ожидаются туманы и потепление до +21 градуса

В понедельник, 15 сентября, на территории Республики Татарстан прогнозируется переменная облачность без осадков. По данным Гидрометцентра, ночью и утром местами возможны туманы.

Температура воздуха ночью составит от +3 до +8 градусов, днем прогреется до показателей от +16 до +21 градусов.

В Казани ночью осадков не ожидается, но местами возможны туманы. Температура составит от +6 до +8 градусов, в низинах — от +3 до +5 градусов. Днем сохранится переменная облачность без осадков, максимальная температура достигнет от +18 до +20 градусов.

Влас Северин