Суд обязал терруправление Росимущества рассмотреть вопрос о передаче здания профтехучилища в Перми в краевую собственность

Арбитражный суд Пермского края 9 сентября частично удовлетворил иск Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности (МИГД) региона об истребовании из федеральной собственности здания бывшего профессионального училища на ул. Розалии Землячки, 11, в Перми. Суд обязал терруправление Росимущества рассмотреть вопрос о передаче имущества. Мотивировочное решение судом пока не изготовлено.

Согласно резолютивному определению, суд признал незаконным бездействия теруправления Росимущества в Пермском крае, связанного с уклонением от принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в государственную собственность края здания училища. Также суд обязал федеральный орган принять решение.

Региональные власти в начале года потребовали вернуть здание учебного корпуса площадью более 4,5 тыс. кв. м. и земельный участок под ним (5,6 тыс. кв. м.) из федеральной собственности в краевую. Более десяти лет назад строение передали пермскому филиалу Высшей школы экономики (в федеральную собственность) под образовательные цели. Однако вуз не использовал его, а позднее отказался от здания. Росимущество, в свою очередь, выставило его на торги с начальной ценой 96,3 млн руб. В МИГД, в свою очередь, заявили, что здание подлежит передаче (возврату) в собственность Пермского края, и что объекты, предназначенные для целей образования, не должны продаваться в частные руки.

Суд запретил Территориальному управлению Росимущества в Пермском крае до рассмотрения иска продавать земельный участок и здание, а также регистрировать переход прав на них. Торги по зданию профтехучилища, которые должны были пройти этой весной, были заморожены до окончательного решения суда.