Бывший оператор федеральной ипотечной программы Прикамья прекратил деятельность

АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (ПАИЖК) прекратило свою деятельность. Сообщение о ликвидации юрлица было внесено 11 сентября в ЕГРЮЛ. В мае «Ъ-Прикамье» сообщал, что АО «ПАИЖК» присоединят к другой структуре краевых властей — АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Как тогда пояснил генеральный директор КРПК Юрий Аликин, решение о реорганизации принято в том числе в связи с тем, что ПАИЖК выполнило «все стоявшие перед ним задачи и фактически уже не ведет проектную деятельность». В результате реорганизации увеличится уставной капитал КРПК, что положительно скажется на взаимодействии с банковским сектором в ходе реализации проектов. «Дополнительный эффект при реорганизации — сокращение административно-управленческих расходов»,— комментировал решение господин Аликин.

ПАИЖК было создано в 2005 году, и долгое время являлось региональным оператором федеральной ипотечной программы в Перми и Пермском крае, а также курировало проект по решению проблем обманутых дольщиков. В последние годы юрлицо не вело активной финансово-экономической деятельности, владея рядом краевых активов и проектов: 50% долей в ООО «ТройкаПермь» (оператор автоматизированной информационной системы учета и контроля оплаты проезда на территории Пермского края), 25% в ООО «Газпромнефть дорожное строительство — Прикамье», 19,5% в ООО «Спортивный комплекс “Олимпия-Пермь”». Выручка в 2024 году — 56 млн руб., чистая прибыль — 33 млн руб.