Ярмарочная неделя

Минувшая светская неделя всецело посвятила себя современному искусству. Это было неизбежно, ведь в календаре после долгой разлуки встретились ярмарка Cosmoscow и ее сателлит — ярмарка молодого искусства Blazar. Изначально задуманные так, чтобы проходить в одно и то же время (и удобно стоять в международном расписании арт-событий), с годами они оказались разлучены. Blazar стабильно проходила в Музее Москвы, а вот Cosmoscow жизнь изрядно помотала, и в прошлом году она обнаружила себя в свежеоткрытом «Тимирязев центре», вызвав шок как у посетителей с участниками, так и у жителей окрестных домов, чьи дворы вдруг опутали пробки из «Роллс-Ройсов» и «Майбахов». Говорили, что после этого опыта организаторы ярмарки вновь искали, куда бы переехать. Но ситуация сложилась в духе «принесите другой глобус», так что и в этом году любители и профессионалы современного искусства в полном составе выехали на «Петровско-Разумовскую». Вообще, год от года все громче звучат предположения, что владелица Cosmoscow Маргарита Пушкина пытается ее продать. Искусствовед Ксения Коробейникова в своем телеграм-канале «ку-ку» даже назвала потенциальных покупателей: Григорий Березкин и Леонид Добровский. Отметим, что последний во время VIP-превью осматривал стенды в одиночестве, без господина Березкина.

Привычного «Ужина коллекционеров» в этом году не было, но его по совпадению очень успешно заменил вечер по случаю открытия пространства «Столешники Хаус». Тут тоже собрались интеллигентные люди, и имел место не только ужин на свежем воздухе, но и арт-перформанс: весь вечер из окна вытекала белая скатерть, которую расцвечивали вышивальщицы. Пространство открывала K2 Group и ее основатель Антон Пак, который не так давно прогремел покупкой ювелирной компании Sokolov.

Но и без собственного ужина Cosmosow всеми своими некоммерческими проектами и паблик-токами прославляла коллекционера. Уже все согласны: если в девяностые героями были художники, а в нулевые и десятые — галеристы, то сейчас главные звезды на небосводе современного искусства — коллекционеры. В самом деле, некоторые из них себя и ощущают соответствующе. И речь не только о Сергее Лимонове — коллекционере с повадками рок-звезды, но и о Наталии Опалевой, чей путь от первой картины до открытия второго выставочного пространства собственного Музея AZ подробно описывал стенд в центре ярмарочного пространства.

Надо сказать, обе ярмарки так давно не были вместе и так сильно изменилась с тех пор жизнь (и экономические показатели каждой), что к конкуренции друг с другом они оказались не готовы. Некоторые галереи привыкли участвовать в обеих ярмарках, и им попросту не хватало рук, ног и силы духа, чтобы продавать в двойном объеме. Впрочем, у Blazar была фора в два дня. Она открылась на предпоказ во вторник, и уже к вечеру большинство стендов выглядели просто разоренными. Например, впервые участвовала в ярмарке галерея оригинальных киноплакатов Original Sheet, и ее основательница Галарина Долговых к концу первого дня чуть не плакала рядом с оставшимися тремя постерами в рамках — и от радости, и от непонимания, что же продавать в оставшиеся пять дней работы стенда. А ближе к финалу, в воскресенье, на Blazar неожиданно приехал Дмитрий Киселев и не ушел без покупок.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”