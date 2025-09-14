Дополнительное образование остается при своих

Как следует из данных Высшей школы экономики и РАНХиГС, охват работников дополнительным образованием на рабочих местах остается стабильным, несмотря на заявления компаний о росте инвестиций в развитие навыков своих сотрудников. Значительную долю в его структуре при этом занимает обучение охране труда, динамика которого в большей степени зависит от новых регулярных требований.

По данным исследователей из ВШЭ и РАНХиГС, участие работников в дополнительном образовании остается скромным, а учат их в основном не новым навыкам, а тому, чего требует законодательство

За период 2018–2023 годов охват работников дополнительным профессиональным образованием (ДПО) в РФ практически не изменился, что не подтверждает рост инвестиций в развитие навыков работников, о котором заявляют работодатели. Это следует из исследования экспертов Высшей школы экономики и РАНХиГС «Практики дополнительного профессионального обучения российских работников». Основой для их работы стала информация из анкеты обследования рабочей силы, ежемесячно проводимого Росстатом, что сделало возможным международные сопоставления. Общий объем выборки исследования составил около 460 тыс. человек 25–64 лет.

В 2023 году более четверти работников в РФ — 27,1% — в течение года участвовали в ДПО, в то время как в 2018 году доля таковых составляла менее 25%.

Почти пятая часть работающих (18,1%) отметили, что прошли обучение по охране труда, за ним с большим отрывом следуют обучение на краткосрочных курсах и тренингах и программы ДПО для лиц с высшим и средним профессиональным образованием, в которые были вовлечены приблизительно по 3% занятых. Участие в других формах ДПО минимально и находится в пределах 0,5–1,3% работающих.

С точки зрения отраслевой принадлежности, с учетом доминирования программ по охране труда, ожидаемо максимальное число учащихся было зафиксировано на предприятиях, специализирующихся на добыче полезных ископаемых, где обучение в течение года до опроса прошла половина работающих. Далее следуют коммунальные отрасли (40%), бюджетная сфера (каждый третий занятый в управлении, образовании, здравоохранении), обрабатывающая промышленность и административная деятельность. Минимален охват ДПО сельского хозяйства и торговли (по 16% работающих).

В разрезе профессиональной структуры максимальная вовлеченность в дополнительное обучение была зафиксирована у руководителей, специалистов высшего и среднего уровней квалификации, квалифицированных рабочих.

В этих профессионально-должностных группах около 28–32% работников проходили ДПО в течение года. Напротив, минимум участия в ДПО зафиксирован среди неквалифицированных рабочих — 16,7% — и работников сельского хозяйства — 8,6%.

С точки зрения охвата обучением ситуация в РФ в целом соответствует показателям постсоциалистических стран (Венгрии, Чехии, Латвии, Литвы, Польши), хотя и значительно уступает ряду других европейских государств, прежде всего Северной Европы (Швеции, Исландии, Норвегии, Дании, Финляндии).

В то же время, как отмечает один из авторов исследования, профессор Высшей школы бизнеса Высшей школы экономики Елена Варшавская, достоверно оценить, насколько различается содержание образовательных программ в РФ и за рубежом, невозможно. «Вероятно, в странах ОЭСР их фокус в большей степени связан с развитием профессиональных навыков, однако доступная статистика этого не отражает»,— отмечает она.

По словам Елены Варшавской, стабильные показатели охвата обучением в РФ (по предварительным данным, за 2024 год его доля также не изменилась) не позволяют подтвердить заявления компаний об активном распространении таких программ из-за дефицита квалифицированных кадров.

О такой динамике, в частности, свидетельствовали данные доклада Высшей школы бизнеса ВШЭ «Корпоративные университеты России-2024: результаты исследования». Так, если в 2022 году в среднем расходы компаний на корпоративный университет составляли 400 млрд руб., или 1,19% от ФОТ, то к 2024 году они увеличились лишь до 557 млрд руб., или 1,3% от ФОТ.

В то же время, как отмечает глава Ассоциации СИЗ Владимир Котов, если обучение охране труда составляет основу всего дополнительного образования в РФ, то расширение его масштабов, если и будет происходить в будущем, то из-за появления новых обязательств или из-за необходимости повышения квалификации сотрудников. «Например, постановление правительства РФ N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" ввело новые требования об обучении пользованию средствами индивидуальной защиты и оказанию первой помощи, таким образом работодатели стали проводить больше тренингов», — говорит он.

