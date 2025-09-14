Кобзев: выборы губернатора в Иркутской области прошли без происшествий

Выборы губернатора Иркутской области, прошедшие 12–14 сентября 2025 года, завершились без происшествий, сообщил глава региона Игорь Кобзев.

В голосовании приняли участие жители Приангарья, выбирая главу области из четырех кандидатов: действующего губернатора Игоря Кобзева («Единая Россия»), Виктора Галицкова (ЛДПР), Ларису Егорову («Справедливая Россия — За правду») и Сергея Левченко (КПРФ). В регионе работали 1866 участковых избирательных комиссий, а в списки избирателей были включены 1,82 млн человек.

По словам Игоря Кобзева, выборы прошли безопасно, открыто и доступно. «Были обращения, но в рамках территориальных и участковых комиссий обсуждались и принимались решения»,— рассказал губернатор на видео в Telegram-канале. Он также поблагодарил всех, кто проявил гражданскую позицию, а также работников комиссий и силовых ведомств за обеспечение спокойного голосования.