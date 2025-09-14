В реке в Карачаево-Черкессии найдено тело туриста

В Карачаево-Черкессии турист сорвался в реку Гондарай в Махарском ущелье, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Специалисты МЧС расчистили завалы из упавших деревьев и нашли тело туриста в реке. При помощи альпинистского снаряжения его извлекли из воды и передали сотрудникам правоохранительных органов. В операции участвовали девять спасателей.

В ведомстве напоминают, что горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей. Туристам рекомендуют быть предельно внимательными и осторожными.

Мария Иванова