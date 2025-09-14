«Амкар» обыграл «Носту»

В 21 туре первенства команд Второго дивизиона «Амкар» в Новотроицке победил «Носту». Игра закончилась со счетом 2:1. Первыми отличились в этой встрече пермяки. Гол забил Евгений Тюкалов. Затем хозяевам удалось сравнять результат, но удар Эмиля Галлямова принес победу «Амкару». Это был первый матч команды под руководством и.о. главного тренера Ярослава Мочалова. «Сегодня была очень тяжелая игра, хорошее было сопротивление, к счастью, мы забрали три этих важных очка», - заявил наставник пермской команды на послематчевой пресс-конференции.