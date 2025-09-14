«Крылья Советов» победили «Сочи» в матче РПЛ

В воскресенье, 14 сентября, в матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2025/2026 «Крылья Советов» принимали «Сочи». Игра прошла на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

В составе «Крыльев Советов» отличились Иван Олейников и Владимир Игнатенко. Футболисты «Сочи» сыграли первый матч под руководством экс-наставника самарской команды Игоря Осинькина.

После восьми матчей «Крылья Советов» занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 12 баллами. «Сочи» располагается на последней (16-й) позиции, набрав одно очко.

Андрей Сазонов