При ударе ВСУ в ДНР пострадали пять человек

Пятеро жителей Дзержинска Донецкой народной республики пострадали в результате удара ВСУ. Об этом сообщил глава городского округа Горловка Иван Приходько.

Состояние раненых не уточняется. Кроме того, в Калининском районе Горловки при ударе ВСУ поврежден жилой дом. За прошедшие сутки зафиксировано два обстрела Горловки, добавил господин Приходько.

По информации главы ДНР Дениса Пушилина, за неделю система РЭБ «Купол Донбасса» предотвратила 770 атак ВСУ. Над Донецком и Макеевкой уничтожен 461 беспилотник, над Горловкой — 309.