Педофила из Инзы задержали в Пензенской области

В Пензенской области правоохранители задержали 50-летнего педофила, который несколько дней назад сбежал из своей квартиры в Инзе Ульяновской области. Информацию «Ъ-Волга» подтвердил источник в силовых структурах.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Мужчина имеет судимость по ст. 30, ч. 3, ст. 132 ч. 4 п. «б». Суд назначил ему ограничение свободы, которое предполагает, что виновному запрещено покидать жилье в определенное время суток и посещать некоторые общественные места.

По данным полиции, мужчина состоит на учете психиатра в ГУЗ «Инзенская районная больница».

Сабрина Самедова