В Новосибирской области явка на выборах превысила показатель 2020 года

Явка на новосибирских выборах в 2025 году окажется немного выше, чем пять лет назад. Об этом свидетельствуют данные ГАС «Выборы» на 18:00, то есть, за два часа до закрытия избирательных участков.

На выборах депутатов законодательного собрания Новосибирской области к 18:00 проголосовало 30,26%. Итоговая явка на предыдущих выборах в региональный парламент в 2020 году составила 28,1%, в 2015-м — 30,6%.

На выборах в новосибирский горсовет к 18:00 проголосовало 22,38%. Это также больше, чем в 2020-м (21,03%).

Валерий Лавский