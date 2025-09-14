Экс-глава «Моссада» Коэн: «Время Нетаньяху уходит»

Йоси Коэн, директор израильской разведки «Моссад» в 2016-2021 годах, выступил за отставку премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Он заявил об этом в интервью The Times. «Нетаньяху не может осуществить изменения, которые нам нужны»,— заявил господин Коэн.

По его мнению, премьер-министр Нетаньяху «в ловушке» своей коалиции с экстремистами. Он «посвятил всю свою жизнь стране», но «как и многим хорошим лидерам, ему пришло время уходить». Господин Коэн не собирается выставлять свою кандидатуру, пока господин Нетаньяху у власти: «Я не знаю правильного способа быть премьер-министром. Пока об этом рано говорить».

По мнению Йоси Коэна, Израилю нужен политик, который бы объединял общество. Экс-директор «Моссада» рассказал, что бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр посоветовал ему создать «Новый Ликуд», обуздав радикалов в партии и проводя более прагматичную политику.

Йоси Коэн, служивший в «Моссаде» с 1982 года, долгие годы был союзником Биньямина Нетаньяху. В 2013 году господин Коэн был назначен его советником по национальной безопасности, позже возглавил «Моссад», а затем был одним из основных переговорщиков по «Соглашениям Авраама» между Израилем и другими странами Ближнего Востока. Сейчас он возглавляет подразделение SoftBank по инвестициям в Израиле.

Яна Рождественская