В Сенате США нашли новый способ ввести жесткие антироссийские санкции

Сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Брайан Фицпатрик придумали способ обойти сопротивление коллег, выступающих против введения вторичных санкций в отношении торгующих с Россией стран. Как пишет Politico, Грэм и Фицпатрик предлагают увязать закон о санкциях с законопроектом о финансировании федерального правительства, который рассматривается в Конгрессе и Сенате.

«Время имеет решающее значение. Мы призываем наших коллег рассмотреть возможность присоединить этот законопроект (о санкциях.— “Ъ”) к резолюции о продолжении финансирования (федерального правительства.— “Ъ”)»,— цитирует Politico письмо сенаторов. По их словам, они уже на следующей неделе обратятся к своим коллегам как из Республиканской, так и из Демократической партии и призовут их присоединиться «к продвижению этого законопроекта и отстаиванию свободы против тирании».

Как отмечает Politico, рассмотрение мер по введению вторичных санкций вместе с резолюцией о финансировании может быть единственным вариантом их принятия. Это связано с тем, что лидеры республиканцев не решаются вносить их отдельным законопроектом без прямого одобрения президента Дональда Трампа. По мнению издания, предложенный вариант может позволить руководству Республиканской партии преодолеть сопротивление изоляционистов и при этом избежать гнева президента.

