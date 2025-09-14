Правительство Армении уберет Арарат с визовых штампов

Власти Армении приняли решение убрать со штампов пересечения границы изображение горы Арарат. Об этом сообщил соучредитель партии «Земля для жизни» Месроп Аракелян, передает издание News.am.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Диана Харатян, Коммерсантъ Фото: Диана Харатян, Коммерсантъ

«Можно ли было убрать слово “Армения”? Они этого не сделали»,— прокомментировал введение нового штампа Месроп Аракелян.

Новый образец штампа без изображения Арарата был утвержден 11 сентября. Теперь на штампе будут отражены только детали о пункте пропуска и пересечении границы, следует из публикации.