Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на востоке Индии

В штате Ассам на востоке Индии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9, сообщает Геологическая служба США (USGS) и Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По их данным, подземные толчки произошли в 14:11 мск на глубине 10 км, передает «РИА Новости».

Эпицентр землетрясения располагался в 14,4 км к востоку от города Удалгури с населением 15,9 тыс. человек, а также примерно в 81 км от крупного города Гувахати. Аналогичные сведения о времени, магнитуде и глубине очага сейсмологи представили в ходе своих отчетов.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало. По оценкам экспертов, интенсивность подземных толчков была средней.