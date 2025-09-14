Китай начал антидемпинговое расследование против производителей чипов из США

13 сентября Министерство торговли КНР объявило о начале антидемпингового расследования в отношении двух американских производителей чипов — Texas Instruments и Analog Devices. Власти Китая полагают, что эти компании вели нечестную ценовую политику на рынке интегральных схем, нарушая тем самым принципы честной конкуренции.

Одновременно министерство начало расследование дискриминационных мер, которым американские власти подвергают китайских конкурентов американских производителей. Представители КНР заявляют, что в последние несколько месяцев администрация США применяет протекционистскую политику в отношении китайских производителей полупроводников, которые используются в том числе в Wi-Fi роутерах и температурных датчиках.

Днем ранее, 12 сентября, Министерство торговли США добавило 32 юридических лица, 23 из которых находятся в Китае, в черный список компаний, торговля с которыми должна быть ограничена. Среди них две китайские компании, обвиняемые в приобретении американского оборудования для производства микросхем для ведущего китайского производителя микросхем SMIC.

Евгений Хвостик