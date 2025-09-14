Воронежский производитель свинины «Агроэко» планирует выпуск облигаций

Крупный производитель свинины, группа «Агроэко», планирует привлечь 3 млрд руб. за счет дебютного выпуска трехлетних облигаций, сообщили «Ъ» в компании.

Купонный период будет установлен в 91 день. Ставка купона плавающая и будет привязана к ключевой ставке ЦБ плюс не более 3%. Предварительная дата проведения сбора заявок назначена на 19 сентября 2025 года. Организатором выпуска выступает АО «Россельхозбанк». Приобрести облигации смогут только квалифицированные инвесторы.

Группа «Агроэко» — агропромышленный холдинг, основанный в 2009 году в Воронежской области. По собственным данным, компания способна выпускать в год 331 тыс. тонн свинины в живом весе, 249 тыс. тонн продуктов переработки свинины, а также 1,4 млн тонн кормов. Общий земельный участок, принадлежащий группе, превышает 124,5 тыс. га. По данным Национального союза свиноводов, по итогам 2024 года компания заняла шестое место в топе российских производителей свинины на убой, выпустив 331,3 тыс. тонн такой продукции, что на 5,6% больше год к году. Основное производство компании расположено на территории Воронежской и Тульской областей.

По мнению директора агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константина Корнеева, выпуск облигаций компанией, возможно, связан с высокой ставкой привлечения кредитных средств. 12 сентября 2025 года ЦБ принял решение снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 17%. Председатель совета директоров группы «Агроэко» Владимир Маслов говорит, что выход на рынок заимствований для компании — это способ диверсификации источников финансирования и привлечения инвестиций. По его словам, сейчас в компании планируют наращивать объемы производства по всем направлениям бизнеса.

При этом российский рынок свинины уже достиг своего насыщения, замечает Константин Корнеев. Создавать новые мощности производителям выгодно только для развития экспортного направления, констатирует эксперт.

Владимир Комаров