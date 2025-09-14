Явка на выборах в гордуму Ижевска к 15:00 составила 22,55%

Явка на выборах в гордуму Ижевска в последний день голосования к 15:00 поднялась до 22,55%. Об этом сообщили в региональном избиркоме. Показатель на выборах в муниципальный парламент Можги — 31,71%, Воткинска — 20,89%, Глазова — 21,87%, Сарапула — 23,48%.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Напомним, сегодня начался третий, заключительный день выборов в муниципальные парламенты городов Удмуртии, а также дополнительных выборов депутатов республиканского парламента. Утром в регионе открылись 462 избирательных участка. За голосованием следят 1,3 тыс. наблюдателей от кандидатов, политических партий и Общественной палаты Удмуртии (ОП УР).

Основное внимание уделено выборам в гордуму Ижевска, в которую будут избраны 35 парламентариев по смешанной системе (10 по партийным спискам, 25 — по одномандатным округам). Впервые в регионе применяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ).