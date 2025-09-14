Хоккеисты «Ижстали» уступили «Горняк-УГМК» четыре шайбы в выездном матче

Хоккеисты «Ижстали» завершили первую выездную серию нового сезона Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) поражением всухую. Сегодня, 14 сентября, «сталевары» проиграли коллективу «Горняк-УГМК» в Верхней Пышме со счетом 0:4. Об этом сообщает пресс-служба ижевского хоккейного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

«Хороший матч получился: быстрый, плотный. Соперник превзошел нас, в первую очередь, в спортивной наглости, уверенности и КПД реализации моментов. Все равно можно почерпнуть много хорошего из этого матча. У меня по работе, по желанию к ребятам претензий нет. Все старались, отдавались и даже при счете 0:3 шли вперед, создавали моменты. Но когда забиваешь ноль голов, рассчитывать на что-то тяжело»,— сказал на пресс-конференции после матча главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.

Со 2 по 14 сентября включительно «Ижсталь» провела пять матчей. «Сталевары» обыграли «Магнитку» в Магнитогорске (4:2) и «Южный Урал» в Орске (5:4 по буллитам). Остальные три встречи ижевский коллектив проиграл. Это матчи против «Тороса» в Нефтекамске (1:2), «Челмета» в Челябинске (3:1) и «Горняк-УГМК» в Верхней Пышме (0:4). По итогу серии «Ижсталь» занимает 19-е место в рейтинге регулярного чемпионата ВХЛ. Коллектив набрал четыре очка.

Домашняя серия «Ижстали» начнется уже в четверг, 18 сентября. «Сталевары» столкнутся на ижевском льду с «Олимпией» из Кирово-Чепецка. Сейчас гости занимают 28-ю строчку рейтинга.