Заморозки прогнозируют в Ярославской области 15 сентября

В некоторых районах Ярославской области ночью и утром 15 сентября прогнозируются заморозки -2…0 °С. Об этом сообщает министерство региональной безопасности.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Согласно прогнозу гидрометцентра, в ночь на понедельник температура воздуха составит +5 °С, а днем 15 сентября будет +21 °С. По мнению синоптиков, следующая неделя будет «постепенной подготовкой к мягкой смене климатических сезонов», осенняя погода наступит в следующие выходные.

