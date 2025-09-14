Заморозки прогнозируют в Ярославской области 15 сентября

В некоторых районах Ярославской области ночью и утром 15 сентября прогнозируются заморозки -2…0 °С. Об этом сообщает министерство региональной безопасности.

Согласно прогнозу гидрометцентра, в ночь на понедельник температура воздуха составит +5 °С, а днем 15 сентября будет +21 °С. По мнению синоптиков, следующая неделя будет «постепенной подготовкой к мягкой смене климатических сезонов», осенняя погода наступит в следующие выходные.