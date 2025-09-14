На Ставрополье началась прививочная кампания против гриппа

В Ставропольский край поступила первая партия вакцин от гриппа, сообщает пресс-служб аминистерства здравоохранения региона.

Для детей и беременных женщин доступно 199 тыс. доз вакцины «Ультрикс Квадри». Для взрослых поставлено 175 тыс. доз вакцин «Совигрипп» и «Флю-М».

Отмечается, что с 29 июля по 4 сентября в крае зарегистрировано 4 тыс. больных острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом, показатель заболеваемости составил 14 случаев на 10 тыс. населения.