Прикамский спа-отель регистрирует новый бренд

ООО «Пермское гостеприимство» подало заявку на регистрацию товарного знака Karpovkaparkhotel & spa. Об этом свидетельствуют данные znakoved.ru. Бренд планируется использовать в трех классах МКТУ, в том числе для организации и проведения культмассовых мероприятий и спортивных соревнований, услуг по обеспечению временного проживания и предоставления пищевых продуктов, а также с целью оказания медицинских услуг.

ООО «Пермское гостеприимство» было зарегистрировано в 2024 году. Компания ведет деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания. Единоличным учредителем и гендиректором выступает Ольга Злобина. Согласно официальному сайту, отель «Карповка» предоставляет места для временного проживания с сопутствующей рекреационной инфраструктурой: спа-комплекс, организация занятий йогой, ретритов, другого активного отдыха. Услуги оказывает ИП Ольга Кудымова. Согласно Rusprofile, в настоящий момент ИП ликвидирован.