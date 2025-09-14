Песков: Путин провел встречу с главой «Газпрома» во время поездки в Петербург

Президент России Владимир Путин в пятницу провел встречу с главой «Газпрома» Алексеем Миллером во время рабочей поездки в Санкт-Петербург. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Потом они посидели и с руководителем "Газпрома". Вы представляете себе, какое огромное хозяйство. Конечно, контакты с Миллером носят постоянный характер», — сказал Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину (цитата по «РИА Новости»).

Владимир Путин совершил рабочую поездку в Петербург 12 сентября. Он выступил на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского форума объединенных культур, который проходил с 10 по 13 сентября.