Песков: Путин провел встречу с главой «Газпрома» во время поездки в Петербург
Президент России Владимир Путин в пятницу провел встречу с главой «Газпрома» Алексеем Миллером во время рабочей поездки в Санкт-Петербург. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Потом они посидели и с руководителем "Газпрома". Вы представляете себе, какое огромное хозяйство. Конечно, контакты с Миллером носят постоянный характер», — сказал Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину (цитата по «РИА Новости»).
Владимир Путин совершил рабочую поездку в Петербург 12 сентября. Он выступил на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского форума объединенных культур, который проходил с 10 по 13 сентября.