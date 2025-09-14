В Батыревском районе Чувашии на 112 км автодороги А-151 произошло ДТП с участием трех автомобилей, пострадали пять человек. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции Чувашии.

В Чувашии при столкновении трех автомобилей пострадали пять человек

Фото: Пресс-служба Президента Татарстана

По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai i40 выехал на встречную полосу и допустил столкновение с KIA Spectra, после чего задел автомобиль Hyundai Tucson. В результате аварии Hyundai i40 съехал в кювет и загорелся.

В результате происшествия пять человек получили травмы и были доставлены в больницу. Среди пострадавших — водители двух автомобилей и три пассажира, включая 8-летнего ребенка. Все водители прошли освидетельствование на состояние опьянения, результат отрицательный. По факту ДТП проводится проверка.

Влас Северин