МВД призвало не игнорировать автоматические уведомления приложений

Министерство внутренних дел России призвало пользователей внимательно относиться к автоматическим уведомлениям от приложений и сервисов. Управление по борьбе с противоправным использованием ИКТ пояснило, что эти сообщения важны для безопасности и защиты данных.

В ведомстве отметили, что уведомления о входе в аккаунт, SMS с кодами подтверждения и предупреждения о подозрительной активности могут казаться навязчивыми, но они имеют серьёзные причины. Компании внедряют такие системы для защиты пользователей, своей репутации и снижения финансовых потерь. Взлом аккаунта может нанести серьёзный ущерб деловой репутации, особенно для финансовых и IT-компаний.

МВД также напомнило о необходимости соблюдения законов о защите персональных данных. Многие компании обязаны рассылать уведомления о безопасности для легальной работы. В ведомстве подчеркнули, что это выгодно как для компаний, так и для пользователей, и призвали обращать внимание на такие сообщения.