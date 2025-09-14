Женщина и четверо детей доставлены в больницу после ДТП в Новосибирске

Четверо детей пострадали в результате ДТП в Новосибирске. Авария произошла 14 сентября на ул. Станиславского.

По данным прокуратуры Новосибирской области, столкнулись два легковых автомобиля — «ВАЗ 21074» и Toyota. В результате пострадали женщина, находившаяся за рулем отечественного автомобиля, и ехавшие с ней четверо детей в возрасте от семи до 14 лет.

«Женщина с детьми доставлена в медицинское учреждение»,— добавили в надзорном ведомстве.

Валерий Лавский