Осужденный за убийство семьи в Гомеле не добился смягчения приговора

Как стало известно «Ъ», Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (Краснодар) оставил без изменений приговор Юрию Ермаченко, который в 1997 году вместе с сообщниками убил в Гомеле супругов и четырехлетнего ребенка. Осужденный просил снизить 25-летний срок лишения свободы, ссылаясь на преклонный возраст (64 года) и слабое здоровье, но кассационная инстанция не нашла оснований для смягчения наказания.

Суд установил, что гражданин России Юрий Ермаченко в 1997 году приехал в Гомель, где ему стало известно, что сотрудник городского военкомата участвовал в организации белорусской финансовой пирамиды Astran. Предполагая, что в квартире офицера могут находиться ценности, Ермаченко и двое его сообщников, вооружившись автоматами Калашникова, ворвались в жилище и застрелили 29-летнего мужчину, его жену и сына. В квартире бандиты обнаружили деньги и драгоценности в общей сложности на $5 тыс. После этого Юрий Ермаченко уехал в Россию, где был дважды осужден за убийства — в Нижегородской области и в Краснодаре.

В период отбывания Ермаченко наказания по последнему приговору (15 лет колонии строгого режима) следствию стало известно о его возможной причастности к убийству семьи в Гомеле, а также еще к двум убийствам, совершенным в тот же период в Белоруссии. Следствие утверждало, что Юрий Ермаченко расправился с одним из своих сообщников, опасаясь разоблачения, а также совершил убийство гражданина, нелегально торговавшего валютой. Уголовное дело в отношении Ермаченко рассматривала коллегия присяжных Октябрьского райсуда Краснодара, которая признала его непричастным к двум последним преступлениям. По эпизоду убийства семьи в Гомеле присяжные признали подсудимого виновным, но заслуживающим снисхождения.

Анна Перова, Краснодар