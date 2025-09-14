В Самаре отменили фейерверк в честь дня города

Глава Самары Иван Носков сообщил, что фейерверк в честь дня города, который планировался в 22:00 14 сентября, не состоится.

«В связи с изменившимися обстоятельствами совместно с силовыми структурами приняли решение отменить вечерний фейерверк после концерта»,— написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Концерт состоится на пл. Куйбышева. В 18:00 на сцену выйдут творческие коллективы и солисты Самары. В 18:50 выступит ВИА «Синяя птица», в 19:35 — сводный оркестр Всероссийского фестиваля духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» с ветеранами специальной военной операции, в 20:10 — оркестр баянистов–участников Всероссийского фестиваля «Душа баяна». В 20:20 на сцену выйдет заслуженный артист России Сергей Войтенко в сопровождении танцевального коллектива «Новые лица», в 21:00 — заслуженный артист России Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы».

Сабрина Самедова