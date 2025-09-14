В Казанский зооботсад переселяют двух амурских тигрят

Двух амурских тигрят, изъятых из дикой природы Хабаровского края в прошлом году, переселяют в Казанский зооботсад. Разрешение на это выдал Росприроднадзор, сообщает пресс-служба Волжско-Камского межрегионального управления ведомства.

Тигрята были спасены после суровой зимы, когда они страдали от нехватки пищи и истощения. В пресс-службе отметили, что тигрята прошли реабилитацию благодаря специалистам. Однако вернуть их в дикую природу оказалось невозможным, так как они привыкли к человеку. По рекомендации куратора программы по амурским тиграм СОЗАР было решено передать их в Казанский зооботсад.

Отмечается, что это решение поможет сохранить генофонд амурского тигра. Тигрята смогут сформировать пару и в будущем принести потомство.

Влас Северин