Мемориал памяти погибших участников СВО открыли на Южном кладбище Ижевска

Мемориал памяти погибших участников СВО появился на Южном кладбище Ижевска, сообщили в горадминистрации. Торжественное открытие состоялось 13 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«Наша Родина сражается, бой за нашу свободу и веру ведут в эту минуту самые славные представители нашей страны — братья, сыновья, мужья, внуки. А здесь в тылу у нас не менее важная задача — помнить каждого, кто отдал жизнь за нас, строить мемориалы, открывать памятные доски и парты героев в школах, рассказывать детям и внукам»,— сказал на открытии глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Отец Роман освятил мемориал. Присутствующие почтили память погибших солдат минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Ранее на Южном и Хохряковском кладбищах (здесь также установлен мемориал) были обустроены мощеные дорожки и установлены флагштоки. На субботниках горожане привели в порядок воинские захоронения.