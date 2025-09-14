«Чердак» подсчитывает ущерб

Сервис для хранения вещей «Чердак» объявил о расследовании после пожара на складе в Подмосковье, но клиенты опасаются, что могут не получить компенсации за сгоревшие вещи. Инцидент произошел еще 10 сентября. По словам представителей сервиса, все, что было на складе, «оказалось безвозвратно утеряно». Они также заявили, что пожар произошел не по их вине, однако официальное расследование еще ведется. Как только проверка будет завершена, в компании пообещали урегулировать вопросы по компенсации. По данным некоторых Telegram-каналов, общая сумма ущерба превышает 1 млрд руб. А среди пострадавших назывались блогеры и инфлюенсеры, у которых сгорели брендовые вещи. “Ъ FM” направил запрос в «Чердак» и ожидает ответа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

13 сентября пострадавшим пришли уведомления о пожаре, и, судя по всему, на возмещение реального ущерба рассчитывать не приходится, рассказала “Ъ FM” продюсер Светлана Гуляева, вещи которой также сгорели: «На складе "Чердака" они хранились около года: девять коробок плюс детская кроватка. Очень много ценных вещей там было. Пришло SMS, что на складе произошел пожар не по вине сервиса, сейчас будет расследование, про компенсацию узнаете позже. По оферте, которую мы подписывали, когда отдавали вещи на хранение, предполагается 1 тыс. руб. за кубометр, то есть совсем копейки, как я понимаю, около 3-4 тыс. руб. компенсации официально. Но сейчас мы создали чат для всех, кто пострадал. Там все обсуждают ситуацию, у кого что пропало. И будем, видимо, готовить какой-то судебный иск и дальше выяснять про компенсации».

Опубликованные на сайте правила сервиса «Чердак» гласят, что если клиент упаковывал свое имущество самостоятельно, то склад возместит не более 1 тыс. руб. за кубометр занимаемой площади. В ином случае клиент «не имеет права требовать компенсации реального ущерба», а размеры выплат будут зависеть от купленного пакета услуг. И если у пострадавших на руках нет списка вещей с указанной стоимостью, то на полную компенсацию можно не рассчитывать, отметил управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин: «Согласно общим правилам Гражданского кодекса, в соответствии со статьей 1064 ущерб, причиненный личности или имуществу гражданина, возмещается в полном объеме лицом, причинившем вред. То есть в рамках расследования данного дела должен быть установлен виновник, из-за которого был причинен ущерб имуществу. Конкретно к этому лицу собственники имеют право предъявить требования. Помимо этого, если договор с организацией хранения предусматривал некие обязательства в виде ответственного хранения, компенсацию ущерба независимо от вины хранителя, то такая ответственность может быть возложена и на него самого.

В любом случае тут возникает вопрос о размере такой компенсации, потому что часто бывает невозможно установить точно, какие именно вещи в каком количестве и какой стоимости находились на складе. При заключении договора достаточно важно указать и как-то засвидетельствовать, какое именно имущество, какой стоимости передавалось на хранение. Сейчас в результате пожара восстановить и установить, что именно было на складе, без наличия соответствующих документов будет достаточно сложно. Если склад упрется, не станет добровольно признавать размер причиненного ущерба и заявителю придется обращаться в суд, то он сам должен доказать размер причиненного вреда. Как это будут доказывать собственники, которые не имеют уже доступа к своим вещам, представить довольно сложно».

В МЧС 10 сентября сообщали о крупном пожаре в поселке Некрасовский, где горел склад. Огонь охватил 12 тыс. кв. м, частично обрушились конструкции здания.

Александра Абанькова