В Оренбургской области явка избирателей на выборах губернатора составила 41,71%
В Оренбургской области, по данным на 12:00 (MSK+2) 14 сентября, явка избирателей на выборах составила 41,71%, сообщили в региональном избиркоме.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Проголосовали 627 999 человек. В Оренбурге явка составляет 30,78%, в Орске — 25,84 %.
В регионе выбирают губернатора, депутатов представительных органов муниципальных образований и глав Первомайского поссовета Оренбургского района и Наурузовского сельсовета Пономаревского района.
Сегодня заключительный день трехдневного голосования.