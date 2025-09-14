Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Оренбургской области явка избирателей на выборах губернатора составила 41,71%

В Оренбургской области, по данным на 12:00 (MSK+2) 14 сентября, явка избирателей на выборах составила 41,71%, сообщили в региональном избиркоме.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Проголосовали 627 999 человек. В Оренбурге явка составляет 30,78%, в Орске — 25,84 %.

В регионе выбирают губернатора, депутатов представительных органов муниципальных образований и глав Первомайского поссовета Оренбургского района и Наурузовского сельсовета Пономаревского района.

Сегодня заключительный день трехдневного голосования.

Сабрина Самедова