В Хакасии выбирают глав 40 муниципалитетов

В Хакасии проходят муниципальные выборы. В отличие от ряда других регионов Сибирского федерального округа, в республике голосование состоится в один день — 14 сентября.

По данным на 15:00 в регионе в целом проголосовало почти 30 тыс. человек. Это 16,16% избирателей. В Черногорске проходят выборы мэра. В городе на 15:00 явка составляет 18,15%.

По данным республиканской избирательной комиссии, всего в Хакасии проходят 123 кампании. По их итогам в регионе будут избраны 40 глав муниципальных образований, более 800 депутатов.

