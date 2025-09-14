В Перми за покушение на теракт под арест отправлен 15-летний подросток

12 сентября в Дзержинский районный суд поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении 15-летнего пермяка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (Террористический акт). Об этом сообщает пресс-служба райсуда.

Согласно материалам суда, подростки 11 и 15 лет пытались поджечь релейный шкаф. При этом младший из подростков не достиг возраста уголовной ответственности по инкриминируемому преступлению. Меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 ноября суд избрал только в отношении 15-летнего подростка. В судебном заседании сторона защиты не возражала против удовлетворения ходатайства следователя.