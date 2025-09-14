Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Тринадцатилетний питбайкер тяжело пострадал в результате ДТП в Приозерском районе

Сотрудники полиции Ленинградской области устанавливают обстоятельства травмирования несовершеннолетнего питбайкера в Приозерском районе. Инцидент произошел 12 сентября около 16:00 в Петровском сельском поселении в Россошном урочище, сообщили в региональном ГУ МВД.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предварительно установлено, что напротив дома 33, 13-летний подросток в шлеме на мопеде Suzuki на грунтовой дороге в лесополосе не справился с управлением и опрокинулся.

В результате ДТП юного питбайкера госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту произошедшего проводится проверка, уточнили в полиции.

Андрей Цедрик

