Комсомольский мост готовят к укладке гидроизоляции

В Ярославле подрядчик готовит поверхность Комсомольского моста к укладке новой гидроизоляции. Об этом сообщили в мэрии.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что работы выполняет ООО «СК Олимп-Строй» по контракту стоимостью 25,05 млн руб. Ремонт должен завершиться 1 ноября 2025 года. Подрядчик уже снял старый асфальт и удалил разрушенный слой гидроизоляции, теперь готовится к следующему этапу работ.

«Сейчас специалисты завершают подготовку поверхности моста к дальнейшим работам методом пескоструйной обработки. Работа ведется небольшими участками, чтобы не допустить окисления обработанного металла. Уже использованный абразивный материал удаляется потоками воздуха, а на очищенные места наносится защитный антикоррозийный состав»,— сообщили в мэрии.

После очистки моста и нанесения антикоррозийного слоя подрядчик начнет укладывать гидроизоляцию.

Напомним, Комсомольский мост после реконструкции стоимостью 640 млн руб. был открыт в июле 2018 года. В 2020 году на мосту провалился асфальт на пешеходной части. В ходе карточного ремонта в 2025 году на объекте выявили разрушение нижнего слоя асфальтобетонного покрытия и гидроизоляции, с 25 июня мост закрыт для проезда.

Алла Чижова