Возможная встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским требует тщательной подготовки, чтобы переговоры дали положительный результат. Об этом заявил завершивший дипломатическую миссию в Турции посол РФ Алексей Ерхов в интервью турецкой газете Hurriyet.

«Встреча должна быть подготовлена на самом высоком уровне и иметь положительный эффект, в противном случае она может привести к негативным последствиям», — отметил господин Ерхов. Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Владимиром Зеленским при условии, что встреча пройдет конструктивно. По словам дипломата, главный итог саммита должен стать реальным и долгосрочным урегулированием, которое возможно лишь благодаря кропотливой работе переговорщиков.

Также дипломат отметил сложность легитимности нынешних властей в Киеве и самого Владимира Зеленского, однако подчеркнул, что это не помешает России к диалогу при условии серьезной и подготовленной работы с обеих сторон.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова принять предложение президента США Дональда Трампа о встрече с Владимиром Путиным. Сам российский лидер 5 сентября во время Восточного экономического форума заявил, что считает Москву лучшим местом для проведения саммита и гарантирует безопасность украинскому руководителю и его делегации на 100%, если те посетят российскую столицу.