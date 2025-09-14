Явка на выборах депутатов думы Самары в третий день голосования составила 14,86%
По данным на 10:00 (MSK+1) 14 сентября, третьего дня голосования, явка избирателей на выборах депутатов городского округа Самара восьмого созыва составила 14,86%. Об этом сообщили в избиркоме региона.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Явка избирателей на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области составила 29,61%.
Помимо Самары депутатов местной думы выбирают в Жигулевске, Кинеле, Октябрьске, Отрадном, Похвистневе и Чапаевске.
Избирательные участки закроются в 20:00.