В Ярославской области явка на довыборах составила 4,19%
В Ярославле и Рыбинске явка на муниципальных выборах на 10:00 14 сентября составила 4,19%, проголосовало свыше 800 избирателей. Об этом сообщили в региональном избиркоме.
Фото: Избирательная комиссия Ярославской области
14 сентября в двух городах региона стартовало голосование на дополнительных муниципальных выборах. В Ярославле выбирают депутата муниципалитета восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №4 (часть Дзержинского района), в Рыбинске — депутата муниципального совета пятого созыва по одномандатному избирательному округу №8. В названных городах открылись 11 помещений для голосования, которое продлится до 20:00 14 сентября.
«На дополнительных выборах депутата муниципалитета Ярославля по состоянию на 10 часов с учетом досрочного голосования проголосовали 3,77% избирателей, а на выборах депутата муниципального совета Рыбинска — 5,04% избирателей»,— сообщили в избиркоме.
Там добавили, что голосование идет в штатном режиме.
В Ярославле довыборы проводят в связи с тем, что ранее депутатские полномочия сложил Михаил Кузнецов из-за назначения на пост заместителя главы Рыбинска по городскому хозяйству.
В Рыбинске довыборы проходят в связи с прекращением полномочий Виктора Тамарова, которого обвиняли в получении взяток. По последней информации СМИ, Тамаров ушел на СВО.