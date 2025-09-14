В Ярославской области явка на довыборах составила 4,19%

В Ярославле и Рыбинске явка на муниципальных выборах на 10:00 14 сентября составила 4,19%, проголосовало свыше 800 избирателей. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

14 сентября в двух городах региона стартовало голосование на дополнительных муниципальных выборах. В Ярославле выбирают депутата муниципалитета восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №4 (часть Дзержинского района), в Рыбинске — депутата муниципального совета пятого созыва по одномандатному избирательному округу №8. В названных городах открылись 11 помещений для голосования, которое продлится до 20:00 14 сентября.

«На дополнительных выборах депутата муниципалитета Ярославля по состоянию на 10 часов с учетом досрочного голосования проголосовали 3,77% избирателей, а на выборах депутата муниципального совета Рыбинска — 5,04% избирателей»,— сообщили в избиркоме.

Там добавили, что голосование идет в штатном режиме.